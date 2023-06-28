Прямой эфир

Кулеба заявил, что Украина приглашена только на поля саммита НАТО

28 июня 2023 06:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украина получила приглашение на участие только во встрече на полях саммита Североатлантического блока в Вильнюсе, который пройдет в июле. Такое заявление сделал руководитель украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба, пишет РИА Новости. 

Приглашение получено не на сам саммит, а на участие в совете НАТО–Украина, который состоится на полях саммита, отметил Кулеба. Он выразил недовольство по поводу того, что у Североатлантического альянса нет однозначной позиции касательно членства Украины. Глава украинского МИД отметил, что некоторые государства настаивают на том, что приглашать страну в НАТО не нужно, это приведет к эскалации конфликта. У киевских властей иное мнение, обозначил Кулеба. По его словам, есть все условия для приглашения Киева в Альянс, но если блок не принимает решения по поводу членства Украины, значит верх берет логика страха.  

# Международная политика # Дмитрий Кулеба

Другие новости рубрики

Все новости
Саудовская Аравия встречает паломников
28 июня 2023 06:16

Саудовская Аравия встречает паломников

Швеция и Турция проведут переговоры в Брюсселе
28 июня 2023 06:15

Швеция и Турция проведут переговоры в Брюсселе

Ермак: Украина планирует получить истребители F-16 до конца 2023 года
27 июня 2023 18:29

Ермак: Украина планирует получить истребители F-16 до конца 2023 года