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Порядок на улицах французских городов восстановлен – Макрон

08 июля 2023 18:57
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Порядок на улицах французских городов восстановлен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядок на улицах французских городов восстановлен – Макрон-1

Об этом заявил президент страны. О способах Макрон решил умолчать. На сегодня, 8 июля, во Франции были запланированы марши против полицейского насилия. Всего около 30 по всей стране. Как писали местные СМИ, демонстрации должны были пройти от Лилля до Марселя. К проведению подобных акций ранее призвали 90 профсоюзов и других организаций. Однако состоятся ли шествия в эти выходные – вопрос. В Париже марш уже отменили. По официальной версии из-за того, что властей столицы уведомили об этом слишком поздно. Беспорядки во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего подростка.

# Протесты # Новости Франции # Фотофакт

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