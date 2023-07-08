Порядок на улицах французских городов восстановлен – Макрон

Об этом заявил президент страны. О способах Макрон решил умолчать. На сегодня, 8 июля, во Франции были запланированы марши против полицейского насилия. Всего около 30 по всей стране. Как писали местные СМИ, демонстрации должны были пройти от Лилля до Марселя. К проведению подобных акций ранее призвали 90 профсоюзов и других организаций. Однако состоятся ли шествия в эти выходные – вопрос. В Париже марш уже отменили. По официальной версии из-за того, что властей столицы уведомили об этом слишком поздно. Беспорядки во Франции начались после убийства полицейским 17-летнего подростка.