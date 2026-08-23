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Пользователям Telegram рассказали о новой схеме мошенников

23 августа 2026 13:31
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Пользователям Telegram рассказали о новой схеме мошенников-0

Новая мошенническая схема выявлена в Telegram, пишет РИА Новости.

Аферисты выдают себя за техподдержку Telegram и убеждают пользователей в возможной блокировке аккаунта. По утверждению злоумышленников, из-за выявления в системе подозрительной активности и получения множества жалоб на учетную запись конкретного пользователя может произойти активация ряда ограничений из-за «нарушений правил использования мессенджера».

С целью доказать непричастность человеку предлагает перейти по ссылке для «подтверждения аккаунта». Отказ от выполнения указанных действий, по словам мошенников, влечет блокировку. Если пользователь соглашается, то происходит похищение доступа к его учетной записи.

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Фото: Pinterest

# Интернет-мошенничество # Мошенничество

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