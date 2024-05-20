Поляки недовольны работой премьер-министра и правительства

Согласно результатам, около половины респондентов считают, что ни сам глава кабмина, ни возглавляемое им правительство не справляются со своими обязанностями. Более 28 % опрошенных и вовсе заявили, что Туск должен покинуть свой пост. Это тревожный сигнал для польских властей, но удивляться здесь нечему. Хотя еще в начале года негативно оценивали работу премьера только 38 % поляков. За четыре месяца это число выросло почти на 10 %. Эксперты отмечают, что пришедшая к власти гражданская коалиция, возглавляемая премьером, толком не выполнила ни одного своего предвыборного обещания.