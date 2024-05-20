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Поляки недовольны работой премьер-министра и правительства

20 мая 2024 08:06
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В Польше растет недовольство работой премьер-министра страны Дональда Туска. Об этом говорят данные последнего опроса, проведенного европейским социологическим институтом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поляки недовольны работой премьер-министра и правительства-1

Согласно результатам, около половины респондентов считают, что ни сам глава кабмина, ни возглавляемое им правительство не справляются со своими обязанностями. Более 28 % опрошенных и вовсе заявили, что Туск должен покинуть свой пост. Это тревожный сигнал для польских властей, но удивляться здесь нечему. Хотя еще в начале года негативно оценивали работу премьера только 38 % поляков. За четыре месяца это число выросло почти на 10 %. Эксперты отмечают, что пришедшая к власти гражданская коалиция, возглавляемая премьером, толком не выполнила ни одного своего предвыборного обещания.

# Международная политика # Новости Польши

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