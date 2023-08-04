Путин подписал закон о блокировке средств и имущества иностранцев, попавших под санкции

Президент России Владимир Путин утвердил законопроект о блокировании денежных средств и собственности юридических лиц, подконтрольных зарубежным организациям и гражданам, в отношении которых РФ ввела ограничительные меры, сообщает РИА Новости.

В настоящий период данные меры могут быть реализованы в случаях недружественных акций иностранных государств, их структур и официальных лиц, представляющих угрозу интересам и безопасности РФ и нарушающих права россиян. При этом решение о применении этих мер принимается президентом России на основании рекомендаций Совета Безопасности РФ.