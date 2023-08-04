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Впервые за девять лет в Китае казнили южнокорейца из-за наркотиков

04 августа 2023 12:01
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В Китае впервые с 2014 года казнен гражданин Южной Кореи, обвиняемый в употреблении наркотиков, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя МИД Южной Кореи, пишет РИА Новости. Власти Китая заблаговременно уведомили Сеул о казни, сожалея о решении не пересматривать приговор.

Гражданин был задержан в 2014 году за торговлю 5 кг метамфетамина. Судебное постановление о смертном приговоре было поддержано Высшим народным судом КНР. Данный судебный случай стал шестой казнью южнокорейца в Китае. В КНР за наркодеятельность предусмотрена смертная казнь или длительное тюремное заключение.

# Международная политика

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