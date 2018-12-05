Прямой эфир

Польше вручили экологическую антипремию «Ископаемое дня»

05 декабря 2018 11:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Экологическую антипремию «Ископаемое дня» вручили Польше за деструктивное поведение в переговорах на климатической конференции ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польше вручили экологическую антипремию «Ископаемое дня»-1

Польше вручили экологическую антипремию «Ископаемое дня»-3

Таким образом страны-участницы заседаний выразили недовольство словами Анджея Дуды о том, что Польша не собирается полностью отказаться от использования угля в энергетике.

Дуда отметил готовность развивать чистые источники энергии. Однако бурый уголь – стратегический ресурс для Польши, поскольку около 40 % энергии государство получает именно из него.

Напомним, в польском Катовице третий день проходит Конференция ООН по изменению климата. Главная цель участников – найти способы реализации Парижского соглашения по климату.

Польше вручили экологическую антипремию «Ископаемое дня»-6

Польше вручили экологическую антипремию «Ископаемое дня»-8

# Экология # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов
05 декабря 2018 09:42

«Письмо о Боге» Эйнштейна продали на аукционе за 3 млн долларов

В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит
05 декабря 2018 09:12

В Греции в водах Средиземного моря найден смертоносный паразит

Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях
05 декабря 2018 09:08

Chanel решила отказаться от использования меха и кожи экзотических животных в своих коллекциях