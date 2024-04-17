Польша выделит 210 млн долларов на финансирование войск у границы с Беларусью – вице-премьер страны

Польша выделит рекордную сумму на финансирование войск у границы с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о 210 миллионах долларов, сообщил вице-премьер страны.

Это очередная попытка соседствующей с нами республики увеличить напряженность в регионе. Так, сейчас поляки активно усиливают и создают новые войсковые соединения на востоке. Не дает покоя амбициозной Варшаве, в частности, Сувалкский коридор. Известно о формировании 18-й механизированной дивизии на границе с нашей страной и введении в эксплуатацию двух военных баз. Цифры лучше всего говорят о военных планах Польши.