Польша выделит 210 млн долларов на финансирование войск у границы с Беларусью – вице-премьер страны

Польша выделит рекордную сумму на финансирование войск у границы с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о 210 миллионах долларов, сообщил вице-премьер страны.
Польша выделит рекордную сумму на финансирование войск у границы с Беларусью, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о 210 миллионах долларов, сообщил вице-премьер страны.
Это очередная попытка соседствующей с нами республики увеличить напряженность в регионе. Так, сейчас поляки активно усиливают и создают новые войсковые соединения на востоке. Не дает покоя амбициозной Варшаве, в частности, Сувалкский коридор. Известно о формировании 18-й механизированной дивизии на границе с нашей страной и введении в эксплуатацию двух военных баз. Цифры лучше всего говорят о военных планах Польши.
В 2024 году Варшава планирует увеличить численность армии до 215 тысяч человек, а в перспективе – до 300 тысяч. На военные нужды власти денег не жалеют. Впрочем, бюджет все равно не безграничный. Поэтому осуществлять свои планы частично придется за счет граждан. Сегодня, 17 апреля, в польском парламенте прозвучала идея использовать всю транспортную инфраструктуру для военных целей. Например, перевозки техники.