Польша разместит системы HIMARS у границ с Калининградской областью РФ

Польша разместит американские реактивные системы залпового огня HIMARS недалеко у границ с Калининградской областью, заявил глава Министерства нацобороны страны Мариуш Блащак.

Министр отметил, что РСЗО Варшава заказала в 2019 году, конгресс Штатов дал положительный ответ на заявку в количестве 500 систем HIMARS, пишет РИА Новости. Сообщается, что подобные установки США передали Украине.

Ранее президент Польши Дуда заявил, что Варшава передаст в ближайшие дни Киеву четыре боевых самолета МиГ-29. В Кремле снабжение странами НАТО Украины истребителями назвали утилизацией техники, которая в любом случае будет уничтожена и никак не повлияет на исход СВО.