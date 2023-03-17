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Польша разместит системы HIMARS у границ с Калининградской областью РФ

17 марта 2023 13:55
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Польша разместит американские реактивные системы залпового огня HIMARS недалеко у границ с Калининградской областью, заявил глава Министерства нацобороны страны Мариуш Блащак. 

Польша разместит системы HIMARS у границ с Калининградской областью РФ-1

Министр отметил, что РСЗО Варшава заказала в 2019 году, конгресс Штатов дал положительный ответ на заявку в количестве 500 систем HIMARS, пишет РИА Новости. Сообщается, что подобные установки США передали Украине. 

Ранее президент Польши Дуда заявил, что Варшава передаст в ближайшие дни Киеву четыре боевых самолета МиГ-29. В Кремле снабжение странами НАТО Украины истребителями назвали утилизацией техники, которая в любом случае будет уничтожена и никак не повлияет на исход СВО. 

Дуда: Польша передаст Киеву истребители МиГ-29 в ближайшие дни

# Международная политика # Мариуш Блащак

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