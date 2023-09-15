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Польша никак не может справиться с инфляцией

15 сентября 2023 11:20
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Новости Польши. Поляки продолжают страдать от повышения цен. Уровень инфляции в стране превысил 10 %. А это несколько выше, чем прогнозировали экономисты. Данные приводит центральное статистическое управление страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша никак не может справиться с инфляцией-1

Так, продукты питания в стране подорожали почти на 13 %, на 14 % увеличилась стоимость энергоносителей. Но на этом плохие новости для поляков не заканчиваются. Нынешний уровень инфляции показывает, что кредиты для них не станут дешевле, поскольку процентные ставки снижаться также не будут.

Однако в правительстве, несмотря на это, настроены весьма оптимистично. Там обещают, что в ближайшие месяц-два двузначный показатель инфляции упадет до однозначного. Однако эксперты настроены скептически. Даже если инфляция снизится, это не приведет к падению цен. Они просто будут расти медленнее, чем раньше.

# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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