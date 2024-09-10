Польша недовольна решением Германии ввести контроль на сухопутных границах

В Польше расценили подобное как приостановку действия Шенгенской зоны в больших масштабах. Так ситуацию прокомментировал премьер страны. А вот в МВД Германии оправдывают решение проблемой миграции. Страна пытается защититься от терроризма и трансграничной преступности. Кроме того, учитывалась и общая нагрузка на ФРГ – особенно с приездом украинских беженцев, которых в Германии более миллиона. Теперь пограничной полиции будет разрешено не впускать в страну незаконных мигрантов. Мера временная и будет действовать полгода. Впрочем, реакцию Варшавы это не смягчило. Там ждут пояснений от Берлина. Получить их Туск мог даже лично, но в последний момент премьер Польши отменил свой визит в ФРГ. Причина – ухудшение отношений с официальным Берлином.