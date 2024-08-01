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Польша начала военную операцию на восточной границе

01 августа 2024 08:45
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Польша начала операцию «Воздушная заря», направленную на укрепление противовоздушной обороны на своей восточной границе. Об этом пишет РИА Новости.

Основная цель – охрана воздушного пространства от незаконного нарушения, особенно дронами и другими беспилотными летательными аппаратами. Эта операция охватывает восточные и северо-восточные границы, где наиболее высок риск нарушений, сообщает Войско польское.

В рамках операции осуществляется непрерывный мониторинг, меры реагирования на нарушения, взаимодействие с союзниками и регулярное обучение военных для поддержания высокой оперативной готовности.

# Граница

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