Жара в октябре. Кипр накрыла аномальная духота

Жители пытаются спастись от зноя на улице или в кафе, где работают кондиционеры. Включать их дома киприоты не решаются из-за высоких цен на электричество. Столь аномальную жару в октябре ученые объясняют глобальным потеплением. Специалисты центра по изучению климата института Кипра предупредили, что к концу столетия температура воздуха на острове повысится как минимум на пять градусов.