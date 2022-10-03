Жара в октябре. Кипр накрыла аномальная духота

Новости Кипра. Кипр накрыла аномальная жара. 2 октября воздух там прогрелся до 40 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Кипра. Кипр накрыла аномальная жара. 2 октября воздух там прогрелся до 40 °C, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители пытаются спастись от зноя на улице или в кафе, где работают кондиционеры. Включать их дома киприоты не решаются из-за высоких цен на электричество. Столь аномальную жару в октябре ученые объясняют глобальным потеплением. Специалисты центра по изучению климата института Кипра предупредили, что к концу столетия температура воздуха на острове повысится как минимум на пять градусов.