Новости Великобритании. Британцы переживают самое резкое падение уровня жизни за 65 лет. Данные пугающей статистики приводит немецкое издание Der Spiegel, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его информации, уже в 2024 году средний доход британского домохозяйства сократится почти на 6 %. Но уже сегодня экономика Королевства переживает тяжелые времена. Стоимость продовольствия увеличилась на рекордные 17 %, а усугубляет экономическую ситуацию в стране правительство. Власти Британии сокращают помощь в оплате счетов за электричество и разрешают банкам повысить ставки по ипотечным кредитам.