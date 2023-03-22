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Британцы переживают самое резкое падение уровня жизни

22 марта 2023 07:34
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Новости Великобритании. Британцы переживают самое резкое падение уровня жизни за 65 лет. Данные пугающей статистики приводит немецкое издание Der Spiegel, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британцы переживают самое резкое падение уровня жизни-1

По его информации, уже в 2024 году средний доход британского домохозяйства сократится почти на 6 %. Но уже сегодня экономика Королевства переживает тяжелые времена. Стоимость продовольствия увеличилась на рекордные 17 %, а усугубляет экономическую ситуацию в стране правительство. Власти Британии сокращают помощь в оплате счетов за электричество и разрешают банкам повысить ставки по ипотечным кредитам.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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