Прямой эфир

Первые суда начали движение через Ормузский пролив

16 июня 2026 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Заключение промежуточного меморандума о мире между Вашингтоном и Тегераном позволило запустить коммерческий трафик через Ормузский пролив досрочно. Безопасность южного маршрута артерии подтверждена администрацией Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые суда начали движение через Ормузский пролив-2

Согласно данным вице-президента Джей Ди Вэнса, на период 60-дневных двусторонних переговоров сторон транзит для судов будет бесплатным. Итоговое подписание соглашения намечено на 19 июня в Швейцарии. Цена на нефть марки Brent уже отреагировала на новости, упав ниже 84 долларов за баррель впервые с десятого марта. Однако риски судоходства в регионе остаются высокими из-за зафиксированных недавно случаев обстрела гражданских танкеров. Это вынуждает операторов 600 застрявших в проливе судов временно воздержаться от маневров. 

# Конфликт на Ближнем Востоке

Другие новости рубрики

Все новости
В Армении пройдут совместные учения с НАТО
16 июня 2026 08:04

В Армении пройдут совместные учения с НАТО

Гостиничные операторы сокращают работу на Кубе из-за американских санкций
16 июня 2026 07:05

Гостиничные операторы сокращают работу на Кубе из-за американских санкций

Коммерческий космический сектор Китая входит в фазу быстрого роста
16 июня 2026 07:03

Коммерческий космический сектор Китая входит в фазу быстрого роста