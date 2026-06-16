Первые суда начали движение через Ормузский пролив

Заключение промежуточного меморандума о мире между Вашингтоном и Тегераном позволило запустить коммерческий трафик через Ормузский пролив досрочно. Безопасность южного маршрута артерии подтверждена администрацией Дональда Трампа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным вице-президента Джей Ди Вэнса, на период 60-дневных двусторонних переговоров сторон транзит для судов будет бесплатным. Итоговое подписание соглашения намечено на 19 июня в Швейцарии. Цена на нефть марки Brent уже отреагировала на новости, упав ниже 84 долларов за баррель впервые с десятого марта. Однако риски судоходства в регионе остаются высокими из-за зафиксированных недавно случаев обстрела гражданских танкеров. Это вынуждает операторов 600 застрявших в проливе судов временно воздержаться от маневров.