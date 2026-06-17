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Германия установила антирекорд по сокращению рабочих мест в промышленном секторе

17 июня 2026 06:23
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Германия установила антирекорд по сокращению рабочих мест в промышленном секторе: за апрель металлургия и электротехника потеряли 15,5 тысяч сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия установила антирекорд по сокращению рабочих мест в промышленном секторе-2

Такого спада не было со времен пандемии коронавируса. За последние 7 лет отрасль покинула почти 320 тысяч человек, а производственные показатели упали на 15 %. Эксперты предупреждают: без кардинальных перемен еще 300 тысяч специалистов могут потерять работу. Причины кризиса – высокие энергозатраты и невысокий спрос на товары.

# Германия

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