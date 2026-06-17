Германия установила антирекорд по сокращению рабочих мест в промышленном секторе: за апрель металлургия и электротехника потеряли 15,5 тысяч сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такого спада не было со времен пандемии коронавируса. За последние 7 лет отрасль покинула почти 320 тысяч человек, а производственные показатели упали на 15 %. Эксперты предупреждают: без кардинальных перемен еще 300 тысяч специалистов могут потерять работу. Причины кризиса – высокие энергозатраты и невысокий спрос на товары.