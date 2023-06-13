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Politico: власти Германии обманули ВСУ о безвозмездной медпомощи солдатам

13 июня 2023 11:19
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Власти ФРГ не всегда выплачивают обещанное медицинское обеспечение раненым военнослужащим Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

Большинство пострадавших ощущают себя обманутыми, поскольку им часто необходимо оплачивать медицинское обслуживание самостоятельно или через некоммерческие организации. 

Медобслуживание также тормозится вследствие бюрократических инспекций, осуществляемых Министерством здравоохранения Германии. Это приводит к откладыванию оказания помощи тяжелораненым украинским солдатам, в том числе нуждающимся в ампутации. 

По словам представителей офиса канцлера Германии Олафа Шольца, затраты покрываются, но каждый конкретный случай рассматривается в индивидуальном порядке.

# Международная политика # Олаф Шольц

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