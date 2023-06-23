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Сенатор США Грэм предложил рассматривать ядерный удар по Украине как нападение на НАТО

23 июня 2023 10:09
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Сенаторы США внесли в верхнюю палату Конгресса резолюцию, в которой отмечается, что применение ядерного оружия Россией в Украине следует квалифицировать в качестве нападения на НАТО, сообщает РИА Новости.

Резолюция, представленная республиканцем Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем, не является юридически обязывающей и имеет характер рекомендательной. Цель резолюции – направить российскому руководству сигнал о допустимых возможных последствиях применения ядерного оружия, вплоть до войны с НАТО. 

Ранее президент России Владимир Путин утверждал, что атомное оружие может быть использовано только в случае возникновения угрозы существованию России, но его применение не является обязательным. Сенатор Грэм также объявлен в розыск МВД России, а Следственный комитет РФ возбудил против него уголовное дело из-за его русофобских высказываний.

# Международная политика

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