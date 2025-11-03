Орбан: Венгрия не обязана финансировать Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не намерена финансировать Украину. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, ЕС пытается покрыть расходы на поддержку Киева за счет замороженных российских активов и новых займов, но Будапешт отказывается в этом участвовать.

Орбан подчеркнул, что Венгрия не видит политических, экономических или моральных причин для таких расходов, и выразил мнение, что Брюссель оказывает давление с целью изменить позицию венгерского правительства.

ЕС обсуждает возможность предоставления Украине кредита из замороженных российских средств, который должен быть возвращен только в том случае, если Москва выплатит репарации. Однако единства по этому вопросу внутри союза нет.

Россия осуждает замораживание активов, называя его незаконным, и ввела ответные меры: средства инвесторов из недружественных стран теперь доступны только по решению специальной комиссии.

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