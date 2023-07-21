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В Латвии зафиксирован самый высокий рост цен на продукты в ЕС – на четверть за полгода

21 июля 2023 07:49
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Новости Латвии. Латвия уверенно держит лидерство в Евросоюзе по продуктовой инфляции. Цены в магазинах бьют рекорды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии зафиксирован самый высокий рост цен на продукты в ЕС – на четверть за полгода-1

Только за половину года продукты подорожали в среднем на четверть. При этом минимальная зарплата в стране составляет 620 евро, а средняя – 1 400. Это одни из самых низких показателей по Евросоюзу. Кроме того, в Латвии действуют 15 налогов и 113 видов госпошлин, которые жители обязаны платить. Таким образом, общее налоговое бремя на среднюю зарплату в Латвии – около 70 %. И, по мнению местных властей, оставшихся 30 % населению должно хватить на аренду, коммунальные услуги и пропитание.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии # Фотофакт

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