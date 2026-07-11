Полиция в Берлине силой разогнала протест против поставок боеприпасов Израилю

Берлинская полиция силой разогнала протест против поставок боеприпасов Израилю. Пропалестинские активисты перекрыли проезд к предприятию Rheinmetall, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Активисты осудили план властей превратить автозавод в оружейный цех. Это предприятие в районе Веддинг не производило артиллерийские снаряды со времен Второй мировой войны. Для жителей Берлина данный шаг стал нарушением негласного табу и символом опасного милитаристского курса, что и вызвало волну протестов.

Участники акции приковали себя к ограждениям завода и пытались прорвать полицейское оцепление. Стражи порядка ответили слезоточивым газом. Задержаны два человека, установлены личности еще 60 участников. Двое полицейских получили ранения.