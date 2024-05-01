Полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайского митинга

Первомайская демонстрация прошла и в Турции. Только градус мероприятия там был значительно выше. Полиция Стамбула задержала более 140 участников шествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первомайская демонстрация прошла и в Турции. Только градус мероприятия там был значительно выше. Полиция Стамбула задержала более 140 участников шествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Активисты хотели провести митинг на площади Таксим. Однако городские власти его запретили. Несмотря на ограничения, введенные правительством, представители профсоюзов и политических партий все равно вышли на митинг, который довольно быстро лишился статуса мирного. Стычек с полицией избежать не удалось. Уже на подходе к центральной площади протестующих начали задерживать силовики. В ход пошли перцовый газ и резиновые пули.
В стражей правопорядка летели камни и пластиковые бутылки, некоторые из манифестантов бросались на полицейских с палками. По предварительной информации, несколько правоохранителей получили травмы. В настоящий момент в Стамбуле перекрыты около 70 улиц. За порядком в городе следят более 42 тысяч полицейских.