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Полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайского митинга

01 мая 2024 16:45
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Первомайская демонстрация прошла и в Турции. Только градус мероприятия там был значительно выше. Полиция Стамбула задержала более 140 участников шествия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайского митинга-1

Активисты хотели провести митинг на площади Таксим. Однако городские власти его запретили. Несмотря на ограничения, введенные правительством, представители профсоюзов и политических партий все равно вышли на митинг, который довольно быстро лишился статуса мирного. Стычек с полицией избежать не удалось. Уже на подходе к центральной площади протестующих начали задерживать силовики. В ход пошли перцовый газ и резиновые пули.

Полиция Стамбула задержала более 140 участников первомайского митинга-4

В стражей правопорядка летели камни и пластиковые бутылки, некоторые из манифестантов бросались на полицейских с палками. По предварительной информации, несколько правоохранителей получили травмы. В настоящий момент в Стамбуле перекрыты около 70 улиц. За порядком в городе следят более 42 тысяч полицейских.

# Протесты

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