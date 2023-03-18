Прямой эфир

Анджей Дуда: польской армии нужен миллион автоматов

18 марта 2023 16:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польша продолжает активно вооружаться. Ярким подтверждением этого стало заявление президента Анджея Дуды о том, что армии страны необходим миллион автоматов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анджей Дуда: польской армии нужен миллион автоматов-1

Столь масштабная цифра была озвучена во время его посещения крупного оружейного предприятия. По его мнению, именно столько необходимо для обеспечения безопасности. Как известно, Польша намерена создать самую сильную в Европе армию, ее численность планируют увеличить вдвое – до 300 тысяч человек. Но даже при этом не совсем понятно, что они будут делать с таким количеством автоматов. Возможно, у польского президента есть пока не озвученный, но еще более амбициозный план усиления военной мощи. Стоит отметить, что на эти нужды страна готова потратить 4 % своего ВВП, что в два раза больше того, что тратит НАТО. А на покупку вооружения Варшава в ближайшие 12 лет потратит более 117 миллиардов долларов.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Вооруженные силы # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Москве +5°С, до +20°С в Мадриде и Афинах. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 марта
18 марта 2023 14:46

В Москве +5°С, до +20°С в Мадриде и Афинах. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 марта

Трамп сообщил, что его задержат 21 марта, и призвал к протестам
18 марта 2023 13:05

Трамп сообщил, что его задержат 21 марта, и призвал к протестам

США возобновили разведывательные полёты БПЛА над Чёрным морем
18 марта 2023 10:13

США возобновили разведывательные полёты БПЛА над Чёрным морем