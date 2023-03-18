Анджей Дуда: польской армии нужен миллион автоматов

Новости Польши. Польша продолжает активно вооружаться. Ярким подтверждением этого стало заявление президента Анджея Дуды о том, что армии страны необходим миллион автоматов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Польша продолжает активно вооружаться. Ярким подтверждением этого стало заявление президента Анджея Дуды о том, что армии страны необходим миллион автоматов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Столь масштабная цифра была озвучена во время его посещения крупного оружейного предприятия. По его мнению, именно столько необходимо для обеспечения безопасности. Как известно, Польша намерена создать самую сильную в Европе армию, ее численность планируют увеличить вдвое – до 300 тысяч человек. Но даже при этом не совсем понятно, что они будут делать с таким количеством автоматов. Возможно, у польского президента есть пока не озвученный, но еще более амбициозный план усиления военной мощи. Стоит отметить, что на эти нужды страна готова потратить 4 % своего ВВП, что в два раза больше того, что тратит НАТО. А на покупку вооружения Варшава в ближайшие 12 лет потратит более 117 миллиардов долларов.
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