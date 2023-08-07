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В Гродно на фоне непогоды семь раз требовалась помощь МЧС

07 августа 2023 10:36
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В Гродно семь раз при содействии спасателей производился распил и уборка упавших деревьев, сообщает МЧС Беларуси.

В Гродно на фоне непогоды семь раз требовалась помощь МЧС-1

Фото: 112.by

На улице Строителей упавшее дерево нанесло повреждения припаркованному автомобилю, а на улице Лизы Чайкиной дерево упало на пешеходную дорожку. В результате происшествия люди не пострадали.

По прогнозу синоптиков, дожди и грозы будут продолжаться и 7 августа. Чтобы защитить себя и свой дом от подобных «сюрпризов» стихии МЧС советует знать и следовать технике предосторожности: закрыть окна и двери, убрать автомобиль в гараж или подальше от деревьев, обходить нависающие сооружения, сломанные сучья деревьев и ЛЭП, воздерживаться от поездок на собственном автомобиле и длительного нахождения на открытом воздухе. 

# Международная политика

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