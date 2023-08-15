Александр Лукашенко поздравил президента Индии с Днём независимости

Новости Индии. Индия отмечает День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 августа 1947 года страна перестала быть колонией Великобритании. В честь праздника города украшаются государственными флагами, по улицам проходят красочные карнавальные шествия.

С национальным праздником президента и премьер-министра страны поздравил белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что диалог Минска и Нью-Дели осуществляется в духе равноправия, взаимной заинтересованности в углублении сотрудничества, и выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям эта положительная тенденция сохранится.