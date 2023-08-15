Прямой эфир

Александр Лукашенко поздравил президента Индии с Днём независимости

15 августа 2023 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Индии. Индия отмечает День независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 августа 1947 года страна перестала быть колонией Великобритании. В честь праздника города украшаются государственными флагами, по улицам проходят красочные карнавальные шествия.

Александр Лукашенко поздравил президента Индии с Днём независимости-1

С национальным праздником президента и премьер-министра страны поздравил белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что диалог Минска и Нью-Дели осуществляется в духе равноправия, взаимной заинтересованности в углублении сотрудничества, и выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям эта положительная тенденция сохранится.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Новости Индии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мощный тайфун «Лан» обрушился на запад Японии, скорость ветра достигает 150 км/час
15 августа 2023 08:52

Мощный тайфун «Лан» обрушился на запад Японии, скорость ветра достигает 150 км/час

Кеннеди-младший: США развернули в Украине лаборатории для создания биооружия
15 августа 2023 08:44

Кеннеди-младший: США развернули в Украине лаборатории для создания биооружия

Times: ЕС отверг предложения Британии заключить новое соглашение по мигрантам
15 августа 2023 08:31

Times: ЕС отверг предложения Британии заключить новое соглашение по мигрантам