Каховское водохранилище по сути перестало существовать в результате аварии на Каховской ГЭС. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Рогов указывает, что в настоящее время резервуар является руслом реки Днепр с малыми заливами. Разрушение ГЭС привело к существенному уменьшению площади резервуара и имело печальные для флоры и фауны последствия.

В результате удара украинскими войсками по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть станции, при этом сама дамба водохранилища не пострадала.