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Рогов: Каховское водохранилище фактически перестало существовать

15 июня 2023 12:39
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Каховское водохранилище по сути перестало существовать в результате аварии на Каховской ГЭС. Об этом заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

Рогов указывает, что в настоящее время резервуар является руслом реки Днепр с малыми заливами. Разрушение ГЭС привело к существенному уменьшению площади резервуара и имело печальные для флоры и фауны последствия. 

В результате удара украинскими войсками по Каховской ГЭС в ночь на 6 июня была разрушена верхняя часть станции, при этом сама дамба водохранилища не пострадала. 

# Международная политика

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