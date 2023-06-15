Европарламент призвал НАТО ускорить процесс интеграции Украины в Альянс

Депутаты Европарламента утвердили постановление, в котором призвали начать интегрирование Украины в НАТО после завершения конфликта на территории страны, сообщает РИА Новости.

Резолюцию приняли большинством голосов. 425 депутатов документ поддержали, 38 выступили против, 42 человека воздержались. В парламенте также отметили, что до полного вступления Украины в Североатлантический альянс Европейский Союз и союзники по НАТО должны плотно взаимодействовать с украинской стороной. Это необходимо, чтобы создать промежуточный механизм безопасности после завершения конфликта.

Вступление Украины в НАТО и Европейский Союз укрепит безопасность на региональном и международном уровнях, а также упрочит отношения между Украиной и евроатлантическим сообществом, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЕП. Но согласно словам заместителя генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, в Альянсе пока не существует единства мнений по вопросу о вступлении Украины в данный союз.