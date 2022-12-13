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Почти 70% немцев стали экономить на отоплении

13 декабря 2022 08:16
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Новости Германии. Две трети семей в Германии стали экономить на тепле в доме. Об этом говорят результаты опроса, проведенного международной аналитической компанией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 70% немцев стали экономить на отоплении-1

Как выяснилось, подавляющее большинство немцев стараются реже включать отопление. Об этом рассказали почти 70 % опрошенных. Каждое второе домохозяйство стало меньше потреблять электроэнергии, а каждое десятое стало включать отопление только с приходом морозов. 94 % немцев сказали, что делают это ради экономии денег, и только 6 % заявили, что таким образом хотят бороться с изменением климата. В Германии почти половина домов отапливаются газом, а большинство поставщиков централизованного теплоснабжения используют генераторы, работающие на голубом топливе.

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# Социологический опрос # Новости Германии # Фотофакт

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