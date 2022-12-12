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Мэр Клайпеды: найти альтернативу белорусской соли сложно. Литовцы страдают от скользких дорог

12 декабря 2022 18:49
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Новости Литвы. Литовцы ощутили санкции на себе. Отказ от белорусской соли обернулся для прибалтийской республики повсеместно скользкими дорогами, многочисленными авариями и травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мэр Клайпеды: найти альтернативу белорусской соли сложно. Литовцы страдают от скользких дорог-1

Оказалось, что ранее закупленная по госзаказу африканская соль не соответствует зимним требованиям для посыпания дорог. Об этом заявил мэр Клайпеды. По его словам, найти альтернативу белорусской соли оказалось трудно. Не помогло и использование большего количества африканской. Эффект либо минимальный, либо совсем никакой. Поэтому жители города вынуждены ходить крайне осторожно, а движение машин затруднено. Повезло лишь жителям той части города, где с прошлой зимы остались остатки качественной белорусской соли.

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# Санкции # Витаутас Грубляускас # Новости Литвы # Фотофакт

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