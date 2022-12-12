Мэр Клайпеды: найти альтернативу белорусской соли сложно. Литовцы страдают от скользких дорог

Новости Литвы. Литовцы ощутили санкции на себе. Отказ от белорусской соли обернулся для прибалтийской республики повсеместно скользкими дорогами, многочисленными авариями и травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказалось, что ранее закупленная по госзаказу африканская соль не соответствует зимним требованиям для посыпания дорог. Об этом заявил мэр Клайпеды. По его словам, найти альтернативу белорусской соли оказалось трудно. Не помогло и использование большего количества африканской. Эффект либо минимальный, либо совсем никакой. Поэтому жители города вынуждены ходить крайне осторожно, а движение машин затруднено. Повезло лишь жителям той части города, где с прошлой зимы остались остатки качественной белорусской соли.