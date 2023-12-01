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Почти 70% французов не одобряют политику Макрона

01 декабря 2023 06:59
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Около 70 % французов не одобряют политику Макрона. Через полтора года после переизбрания на пост он не смог решить волнующие людей проблемы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Почти 70% французов не одобряют политику Макрона-1

По мнению опрошенных социологами граждан, в стране не наблюдается экономического или социального роста. Огромные средства потрачены на проведение летней Олимпиады, к которой столица осталась не готова из-за проблем с бездомностью и транспортом. Например, по данным французского телеканала TF1, только 3 % станций парижского метро доступны для людей в инвалидных колясках.

# Кризис в ЕС # Эммануэль Макрон # Новости Франции # Фотофакт

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