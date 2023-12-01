Почти 70% французов не одобряют политику Макрона

Около 70 % французов не одобряют политику Макрона. Через полтора года после переизбрания на пост он не смог решить волнующие людей проблемы, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

По мнению опрошенных социологами граждан, в стране не наблюдается экономического или социального роста. Огромные средства потрачены на проведение летней Олимпиады, к которой столица осталась не готова из-за проблем с бездомностью и транспортом. Например, по данным французского телеканала TF1, только 3 % станций парижского метро доступны для людей в инвалидных колясках.