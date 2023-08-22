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4 млн французов не могут получить медицинскую помощь

22 августа 2023 10:39
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Новости Франции. Франция столкнулась с беспрецедентным дефицитом медиков. Особенно тяжелая ситуация складывается в удаленных от столицы городах. По данным профсоюзов, в некоторых населенных пунктах даже возникли так называемые врачебные пустыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

4 млн французов не могут получить медицинскую помощь-1

С отсутствием медицинской помощи столкнулись около 4 миллионов французов. Персонал клиник и медцентров стремительно стареет, многие терапевты и другие специалисты уходят на пенсию, а заменить их некем. Поиск новых требует много времени и сил. Хотя бы потому, что сильно сократилось количество выпускников медуниверситетов. Из-за высокой нагрузки и низкой оплаты труда молодежь не хочет идти в профессию.

# Кризис в ЕС # Новости Франции # Фотофакт

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