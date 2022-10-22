В Москве +7°C, в Риме +27°C. Погода в Европе на неделю с 24 по 30 октября

В столице любви синоптики обещают пасмурную погоду. Столбик термометра в Париже покажет +19 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене температура воздуха поднимется до +16 °C. В Риме +27°C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +17 °C, будет дождь.

В столице Болгарии +23 °C, солнечно. В Анкаре +18 °C, также без дождя. В Афинах +24 °C, ясно.

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют +8 °C, будет солнечно. В Вильнюсе +10 °C, с дождем. В Варшаве столбики термометров покажут +15 °C. В Киеве синоптики обещают +14 °C, без осадков. В Москве столбики термометров покажут +7 °C, пройдет дождь.