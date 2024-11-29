Почти 30 человек погибли в результате оползней в Индонезии

Разрушительные оползни в Индонезии унесли жизни почти 30 человек. Несколько граждан пропали без вести. Их поиски продолжают спасатели. Они работают в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разрушительные оползни в Индонезии унесли жизни почти 30 человек. Несколько граждан пропали без вести. Их поиски продолжают спасатели. Они работают в круглосуточном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагические события развернулись в провинции Северная Суматра. Причиной оползней стали проливные дожди. Стихия нанесла серьезный урон местной инфраструктуре: разрушены жилые дома, уничтожены обширные территории рисовых полей. В ближайшие несколько дней ситуация может усугубиться, считают синоптики.