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Почему 17 американских штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа?

14 июля 2020 12:08
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Новости США. Семнадцать штатов США и столичный округ Колумбия подали в суд на администрацию президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему 17 американских штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа?-1

Недовольство университетов и властей регионов вызвало решение Белого дома, согласно которому все иностранцы, обучающиеся в США, должны добровольно покинуть страну, если в осеннем семестре их учеба будет проходить только в онлайн-формате.

Отметим, на фоне пандемии коронавируса на дистанционный режим обучения перешли многие учебные заведения страны. Вернуться к очным занятиям в разгар эпидемии, по их мнению, значит подвергнуть риску сотни людей.

Почему 17 американских штатов подали в суд на администрацию Дональда Трампа?-4

Действия федерального правительства называют «жестокими и незаконными». От суда истцы требуют отложить дату вступления распоряжения в силу, а затем и вовсе отменить его.

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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