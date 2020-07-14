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В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. Но нужна справка об отсутствии коронавируса

14 июля 2020 12:00
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Новости России. В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В России отменяют обязательный двухнедельный карантин для въезжающих. Но нужна справка об отсутствии коронавируса-1

С 15 июля прибывшие в страну иностранцы должны лишь предоставить документ об отсутствии коронавируса. А тем, у кого такой справки не окажется, необходимо сдать тест в течение трех дней. Аналогичная процедура предусмотрена и для граждан России.

Страна постепенно возвращается к жизни до пандемии.

13 июля новый этап отмены карантинных мер начался в Москве (подробнее здесь).

# Коронавирус # Фотофакт

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