Прямой эфир

Победу «ПиС» в Польше могут признать только через 90 дней

20 октября 2023 18:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Итоги парламентских выборов в Польше погружают страну в неопределенность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоявшуюся победу правящей партии могут признать лишь через 90 дней.

Победу «ПиС» в Польше могут признать только через 90 дней-1

Столько времени понадобится, чтобы рассмотреть все протесты граждан, поданные в Верховный суд. Всего там приняли 12 заявлений по поводу проведения выборов и еще пять по общенациональному референдуму. Суд принимает протесты, начиная с 18 октября. После того как избирком озвучил официальные результаты голосования, на обращения граждан отводится еще неделя.

# Выборы в Польше # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гигин: Россия делает всё для деэскалации на Ближнем Востоке. А США заинтересованы в том, чтобы убийства продолжались
20 октября 2023 17:55

Гигин: Россия делает всё для деэскалации на Ближнем Востоке. А США заинтересованы в том, чтобы убийства продолжались

В Латвии нашли предлог для закрытия Балтийского моря от России
20 октября 2023 15:24

В Латвии нашли предлог для закрытия Балтийского моря от России

СК РФ заочно предъявил нацисту Гунько обвинение в геноциде во время ВОВ
20 октября 2023 15:22

СК РФ заочно предъявил нацисту Гунько обвинение в геноциде во время ВОВ