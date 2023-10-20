Победу «ПиС» в Польше могут признать только через 90 дней

Новости Польши. Итоги парламентских выборов в Польше погружают страну в неопределенность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Состоявшуюся победу правящей партии могут признать лишь через 90 дней.

Столько времени понадобится, чтобы рассмотреть все протесты граждан, поданные в Верховный суд. Всего там приняли 12 заявлений по поводу проведения выборов и еще пять по общенациональному референдуму. Суд принимает протесты, начиная с 18 октября. После того как избирком озвучил официальные результаты голосования, на обращения граждан отводится еще неделя.