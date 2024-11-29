Петр Петровский, политолог:

Все попытки десоветизации, отказа от ценностей Победы Великой Отечественной войны приводят к тем либо иным формам полицайства. Будь то бандеровщина, лесные братья, власовщина какая-либо. И кого он-то всё обслуживает? Кого обслуживает «Азов», этот экстремистский полк или что там от него осталось? Он обслуживает транснациональный капитал. Для него украинцы – это мясо, которое ведет борьбу для западного капитала за ресурсы Украины. Forbes даже выдал огромную статью, где подсчитали, сколько ресурсов в Украине находится. Это на 16 триллионов долларов, по их мнению. И вот эти 16 триллионов долларов должны получить американские корпорации. Как? Давай вспомним Линдси Грэм, Майк Помпео. Они же ездят для чего? Именно вот для этого.

Поэтому, когда вы видите зрители, слушатели любые попытки десоветизации Дзержинского, Космодемьянскую, Карбышева, еще кого-то уничтожить.

Григорий Азаренок, СТВ:

Если бросаешь… А я абсолютно убежден, вот можете меня обвинять в этом сознании, но у меня это все наши православные святые, наши, можно сказать, Красные святые в начале Великой Отечественной войны прозвучала песня «Священная война». Это не материалистическое определение «Священная война», а значит, мученики Зоя, Карбышев, Космодемьянская – святые.

А значит, это было святое Воинство. А значит, возглавлял святое Воинство святой Главнокомандующий. Вот и все.

Это все умещается. Если вы святых мучеников начинаете бросать, извините, либеральное дерьмо или фашистское – вы потом то, что происходит, что было в 1990-е годы.

Петр Петровский:

Фашизм – это либерализм на танках.