Песков заявил, что Путин и Эрдоган встретятся в ближайшее время

Лидеры Турции и России встретятся в ближайшее время. Уже есть договоренности по объявлению дат, Кремль их придерживается. Об этом в понедельник, 28 августа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков отметил, что дата предстоящей встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана скоро будет официально озвучена. Сама встреча пройдет в ближайшее время, сейчас плотно прорабатываются детали. Где президенты проведут общение, пока также не сообщается. Песков подчеркнул, что Кремль придерживается договоренностей по обнародованию такой информации: сторонами определены даты ее объявления.