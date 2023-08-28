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Песков заявил, что Путин и Эрдоган встретятся в ближайшее время

28 августа 2023 10:32
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Лидеры Турции и России встретятся в ближайшее время. Уже есть договоренности по объявлению дат, Кремль их придерживается. Об этом в понедельник, 28 августа, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости. 

Песков отметил, что дата предстоящей встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана скоро будет официально озвучена. Сама встреча пройдет в ближайшее время, сейчас плотно прорабатываются детали. Где президенты проведут общение, пока также не сообщается. Песков подчеркнул, что Кремль придерживается договоренностей по обнародованию такой информации: сторонами определены даты ее объявления. 

# Международная политика # Владимир Путин # Реджеп Тайип Эрдоган # Дмитрий Песков

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