Китай отменяет с 30 августа тест на COVID-19 перед въездом в КНР

Въезжающим в КНР с 30 августа текущего года не нужно будет предъявлять тест на коронавирус. Об этом сообщил в понедельник, 28 августа, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, передает ТАСС.

По его словам, те, кто въезжает в страну с 30 августа, уже не должны проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на коронавирус.

Ранее была упрощена процедура антиковидного контроля при въезде в Китай. С 29 апреля текущего года нужно было предоставлять результат сданного в течение 48 часов до вылета в КНР теста на антитела.