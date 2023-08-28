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Китай отменяет с 30 августа тест на COVID-19 перед въездом в КНР

28 августа 2023 09:02
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Въезжающим в КНР с 30 августа текущего года не нужно будет предъявлять тест на коронавирус. Об этом сообщил в понедельник, 28 августа, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь, передает ТАСС. 

По его словам, те, кто въезжает в страну с 30 августа, уже не должны проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на коронавирус. 

Ранее была упрощена процедура антиковидного контроля при въезде в Китай. С 29 апреля текущего года нужно было предоставлять результат сданного в течение 48 часов до вылета в КНР теста на антитела. 

# общество

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