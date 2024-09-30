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Песков заявил, что новая ядерная доктрина не связана с ходом СВО

30 сентября 2024 11:56
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что специальная военная операции в Украине продолжает идти полным чередом и не имеет никакого отношения к обновлению ядерной доктрины Российской Федерации. Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что 29 сентября было уничтожено 125 беспилотников, что не является поводом для использования ядерного оружия. При этом Песков отметил, что важнейшие решения в отношении ядерной концепции будут оформляться, но не следует искать в них связь с нынешними событиями.

# Международная политика

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