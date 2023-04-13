«Есть небольшая вероятность его усиления». Произойдёт ли ещё раз извержение вулкана Шивелуч?

Новости России. День превратился в ночь: на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Он выбросил пепел на высоту до 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В близлежащих поселках начался пеплопад. Некоторые жители таким природным явлением обеспокоены, ну а другие – восприняли как возможность вспомнить зимние забавы.

Алексей Озеров, начальник Института вулканологии Российской академии наук:

Нам еще нужно разобраться, но в целом основной этап извержения Шивелуча уже позади. Есть небольшая вероятность его усиления.