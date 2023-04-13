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«Есть небольшая вероятность его усиления». Произойдёт ли ещё раз извержение вулкана Шивелуч?

13 апреля 2023 09:42
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Новости России. День превратился в ночь: на Камчатке произошло извержение вулкана Шивелуч. Он выбросил пепел на высоту до 20 километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В близлежащих поселках начался пеплопад. Некоторые жители таким природным явлением обеспокоены, ну а другие – восприняли как возможность вспомнить зимние забавы.

«Есть небольшая вероятность его усиления». Произойдёт ли ещё раз извержение вулкана Шивелуч?-1

Алексей Озеров, начальник Института вулканологии Российской академии наук:
Нам еще нужно разобраться, но в целом основной этап извержения Шивелуча уже позади. Есть небольшая вероятность его усиления.

«Есть небольшая вероятность его усиления». Произойдёт ли ещё раз извержение вулкана Шивелуч?-4

Шивелуч является одним из наиболее крупных вулканов Камчатского края. Ближайший к вулкану населенный пункт – поселок Ключи. Он находится в 47 километрах на юго-запад.

# Извержение вулкана # Новости России # Фотофакт

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