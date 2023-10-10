Песков: в возвращении Фридмана в Россию нет ничего необычного

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возвращение в Россию бизнесмена Михаила Фридмана не представляет собой ничего необычного, так как он является гражданином Российской Федерации и вправе свободно перемещаться. Об этом пишет РИА Новости.

Недавно Фридман перебрался в Израиль из Великобритании, но в связи с обострением положения в стране вернулся в Москву. Песков заметил, что его возвращение не связано с какими-либо определенными тенденциями.

Ранее Фридман, попавший под санкции, вышел из состава советов директоров нескольких компаний, заявляя о финансовых трудностях. Он также был задержан правоохранителями в Лондоне по обвинению в отмывании денег, но расследование было прекращено.