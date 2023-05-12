Объём промышленного производства в Италии падает третий месяц подряд

Новости Италии. Объем промышленного производства в Италии падает третий месяц подряд. Аналитики снова ошиблись в расчетах. Прогнозы не оправдались ни в одном из секторов экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. Объем промышленного производства в Италии падает третий месяц подряд. Аналитики снова ошиблись в расчетах. Прогнозы не оправдались ни в одном из секторов экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, число новых заказов в стране сократилось, резко снизилась и закупочная активность. Сильнее остальных пострадало производство потребительских товаров и энергетических продуктов. В целом итальянская экономика относительно других стран Европы восстанавливается медленно. Поэтому местных жителей не покидает ощущение того, что страна находится в упадке.