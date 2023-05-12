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Объём промышленного производства в Италии падает третий месяц подряд

12 мая 2023 09:19
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Новости Италии. Объем промышленного производства в Италии падает третий месяц подряд. Аналитики снова ошиблись в расчетах. Прогнозы не оправдались ни в одном из секторов экономики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Объём промышленного производства в Италии падает третий месяц подряд-1

Так, число новых заказов в стране сократилось, резко снизилась и закупочная активность. Сильнее остальных пострадало производство потребительских товаров и энергетических продуктов. В целом итальянская экономика относительно других стран Европы восстанавливается медленно. Поэтому местных жителей не покидает ощущение того, что страна находится в упадке.  

# Экономика # Новости Италии # Фотофакт

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