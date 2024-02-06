Песков: России не предоставляют данные по взрывам на «Северных потоках»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что РФ несколько раз обращалась за сведениями о взрывах на «Северном потоке», но ответа не получила. Об этом пишет РИА Новости.

СМИ со ссылками на Expressen сообщают, что прокурор Швеции Матс Юнгквист, расследующий дело о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2», в скором времени вынесет свое решение по этому вопросу. Взрывы на двух российских газопроводах, по которым газ экспортировался в Европу, произошли 26 сентября 2022 года.

В Германии, Дании и Швеции не исключают вероятность диверсии. Оператор газопровода Nord Stream, компания Nord Stream AG, сообщила, что ущерб, нанесенный газопроводам, является небывалым и оценить сроки его восстановления невозможно. Генеральная прокуратура России начала проверку по факту акта международного терроризма.