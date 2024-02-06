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Депутат Рады Украины о перестановках Зеленского: а кто руководит страной?!

06 февраля 2024 10:53
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Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый заместитель главы комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко с некоторой долей иронии отнесся к высказываниям украинского президента Владимира Зеленского о «перезагрузке» власти. Об этом пишет РИА Новости.

«Стесняюсь спросить — а кто же у нас «руководство страны»?!», – сказал депутат.

Ранее Зеленский высказал идею замены некоторых государственных руководящих лиц, в том числе и в военной сфере, для перезагрузки.

В СМИ идет активная дискуссия о вероятной отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Сам Зеленский признался, что обдумывает его замену. А в результате продления военно-мобилизационного режима выборы президента Украины, намеченные на весну 2024 года, не состоятся.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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