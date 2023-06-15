Вашингтон советует Киеву добиться прогресса на поле боя, иначе поддержка будет урезана

В Вашингтоне советуют Киеву достигать прогресса на поле боя, предостерегая о вероятном уменьшении объемов помощи Украине из-за приближающихся выборов президента США. Об этом пишет обозреватель Politico Джейми Дэттмер, передает РИА Новости.

По его мнению, официальные лица Соединенных Штатов убеждают украинскую сторону в скорейшем достижении значительных результатов военной кампании. Но Украина не готова торопиться и идти на риск фиаско. Дэттмер указывает, что в настоящее время в Европе уже наблюдается изнеможение и настороженное отношение к Украине, что выражается, например, в обострении отношений с украинскими беженцами в Польше.