Песков: международного расследования катастрофы самолёта Пригожина не будет

Все обстоятельства авиакатастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будут расследоваться исключительно Российской Федерацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что международного расследования не будет. И бразильская сторона, где воздушное судно Embraer было произведено, также не будет принимать участие.

Бизнес-джет бизнесмена Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Самолет направлялся из российской столицы в Санкт-Петербург. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, никто не выжил. В их числе был и Евгений Пригожин.

Во вторник, 29 августа, СМИ сообщили о похоронах основателя ЧВК «Вагнер». Прощание с ним в этот день прошло в закрытом формате: в кругу родных и самых близких друзей. Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище.