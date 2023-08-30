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Песков: международного расследования катастрофы самолёта Пригожина не будет

30 августа 2023 10:38
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Все обстоятельства авиакатастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будут расследоваться исключительно Российской Федерацией. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС. 

Официальный представитель Кремля отметил, что международного расследования не будет. И бразильская сторона, где воздушное судно Embraer было произведено, также не будет принимать участие. 

Бизнес-джет бизнесмена Евгения Пригожина разбился в Тверской области 23 августа. Самолет направлялся из российской столицы в Санкт-Петербург. На борту находились три члена экипажа и семь пассажиров, никто не выжил. В их числе был и Евгений Пригожин. 

Во вторник, 29 августа, СМИ сообщили о похоронах основателя ЧВК «Вагнер». Прощание с ним в этот день прошло в закрытом формате: в кругу родных и самых близких друзей. Евгения Пригожина похоронили в Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище.

# Авиакатастрофа # Дмитрий Песков # Евгений Пригожин

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