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Богомаз: седьмой за сутки БПЛА ВСУ сбит в Брянской области

30 августа 2023 09:54
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Системами противовоздушной обороны Российской Федерации ликвидирован еще один украинский беспилотник, сообщает РИА новости со ссылкой на Telegram-канал губернатора Брянской области Александра Богомаза.

Глава региона опубликовал сообщение, где информировал, что сбит очередной БПЛА самолетного типа. Беспилотник был уничтожен системами ПВО. В следствие атаки дрона пострадавших нет, объектам РФ урон не был нанесен.

Ранее губернатор Брянской области в своем Telegram-канал информировал о перехвате российскими ПВО пяти дронов Вооруженных сил Украины. Два из них предприняли попытку атаки телебашни в городе Брянске, один дрон нанес повреждение крыше и остекленению здания Следственного комитета.

# Международная политика # Александр Богомаз

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