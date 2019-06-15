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Первую после пожара мессу в Нотр-Даме будут транслировать по телевидению

15 июня 2019 12:26
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Новости Франции. В Нотр-Дам-де-Пари 15 июня пройдет первая месса после масштабного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Богослужение будут транслировать по телевидению, чтобы все христиане страны смогли наблюдать за происходящим.

Первую после пожара мессу в Нотр-Даме будут транслировать по телевидению-1

Кроме того, епархия ведет переговоры с городскими властями для согласования режима, при котором в Нотр-Дам-де-Пари смогут проходить религиозные службы. Для этого планируется открыть часть собора для посетителей. У него установят небольшую палатку, что позволит собраться и верующим, и туристам.

Первую после пожара мессу в Нотр-Даме будут транслировать по телевидению-4

Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в середине апреля. Значительная часть здания была повреждена – обрушились шпиль и крыша Нотр-Дама.

Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы

# Пожар # Фотофакт

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