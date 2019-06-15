Первую после пожара мессу в Нотр-Даме будут транслировать по телевидению

Новости Франции. В Нотр-Дам-де-Пари 15 июня пройдет первая месса после масштабного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Богослужение будут транслировать по телевидению, чтобы все христиане страны смогли наблюдать за происходящим.
Новости Франции. В Нотр-Дам-де-Пари 15 июня пройдет первая месса после масштабного пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Богослужение будут транслировать по телевидению, чтобы все христиане страны смогли наблюдать за происходящим.
Кроме того, епархия ведет переговоры с городскими властями для согласования режима, при котором в Нотр-Дам-де-Пари смогут проходить религиозные службы. Для этого планируется открыть часть собора для посетителей. У него установят небольшую палатку, что позволит собраться и верующим, и туристам.
Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери в середине апреля. Значительная часть здания была повреждена – обрушились шпиль и крыша Нотр-Дама.
Как спасали собор Парижской Богоматери. Хронология катастрофы