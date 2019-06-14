Женщины Швейцарии требуют равной с мужчинами оплаты труда

Новости Швейцарии. В Швейцарии женщины устроили забастовку, требуя равной с мужчинами оплаты труда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подобных акций не было в стране практически 3 десятилетия.

По данным Федерального управления статистики Швейцарии, женщины в этой стране зарабатывают на 20% меньше, чем их коллеги-мужчины с такой же квалификацией. А проведённое в прошлом месяце исследование, поставило Швейцарию в конец списка по ставкам оплаты труда мужчин и женщин на руководящих должностях.